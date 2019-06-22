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Vali Çağatay'dan eşi ve bebeği vefat eden askerin ailesine taziye ziyareti

23 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Afrin'de görev yapan askerin vefat eden eşi ve bebeğinin taziyesine katıldı.

Vali Çağatay'dan eşi ve bebeği vefat eden askerin ailesine taziye ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Afrin'de görev yapan askerin vefat eden eşi ve bebeğinin taziyesine katıldı.

Vali Oktay Çağatay, Afrin'de halen görev yapmakta olan Uzman Çavuş Faruk Erkek'in hamile eşi Cansu Erkek'in bebeği ile birlikte hayatını kaybetmesi sebebiyle Mutki ilçesinde ikamet eden aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin üzüntüsünü paylaşarak sabır ve başsağlığı dileyen Vali Çağatay, merhumlara Allah'tan rahmet diledi.

Vali Oktay Çağatay'a, taziye ziyaretinde Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Mutki, Bitlis, Afrin, Güncel
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