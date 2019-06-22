Vali Çağatay'dan eşi ve bebeği vefat eden askerin ailesine taziye ziyareti
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Afrin'de görev yapan askerin vefat eden eşi ve bebeğinin taziyesine katıldı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
Valisi Oktay Çağatay, Afrin
'de görev yapan askerin vefat eden eşi ve bebeğinin taziyesine katıldı.
Vali Oktay Çağatay, Afrin'de halen görev yapmakta olan Uzman Çavuş Faruk Erkek'in hamile eşi Cansu Erkek'in bebeği ile birlikte hayatını kaybetmesi sebebiyle Mutki
ilçesinde ikamet eden aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ailenin üzüntüsünü paylaşarak sabır ve başsağlığı dileyen Vali Çağatay, merhumlara Allah'tan rahmet diledi.
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