Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

Vali Çağatay'dan Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Güvenlik Güçlerine Moral Ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile Bölükyazı Jandarma Karakolu ve Tatvan Küçüksu Karakol Komutanlığına bağlı yol kontrol noktasında görev yapan askerler ve güvenlik korucularına ziyaret gerçekleştirdi.

İlk önce Bölükyazı Jandarma Karakolu'nu ziyaret eden Vali Çağatay'ı, karakol personeli karşıladı.

Karakol binasını gezerek incelemelerde bulunan Çağatay, ardından burada görev yaparken hayatını kaybeden şehitler ile karakolun sorumluluk bölgesindeki gözetleme sahaları ve üs bölgeleri hakkında Demir'den bilgi aldı.

Personelle bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinleyen Çağatay, ardından Tatvan Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı yol kontrol noktasındaki askerler ve güvenlik korucularına ziyarette bulundu.

Edip Safter Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokuluna (YBO) da giden Çağatay, buradaki eğitim öğretim çalışmaları hakkında idarecilerden bilgi alarak öğretmenlerle toplantı yaptı, derslikleri gezerek öğrencilerle ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:31 Kaynak: AA

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