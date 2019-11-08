Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan jandarma karakoluna ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Çağatay'dan jandarma karakoluna ziyaret

Vali Çağatay'dan jandarma karakoluna ziyaret

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kolludere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan jandarma karakoluna ziyaret, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kolludere İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.


Vali Oktay Çağatay, Hizan ilçesine bağlı Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığı ile Kolludere İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyarette; Vali Oktay Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey eşlik etti.


İlk olarak Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, karakol personeli tarafından karşılandı. Daha sonra karakolun sorumluluk bölgesi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, yapımı devam eden yeni karakol binasını inceledi ve inşaat hakkında bilgi aldı. Gece gündüz demeden kahramanca görev yapan karakol personeliyle bir süre sohbet eden Vali Çağatay, kolaylıklar dileyerek karakoldan ayrıldı.


Daha sonra Kolludere İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, okul müdürü ve öğretmenler tarafından karşılandı. Derste olan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Çağatay, onlarla tek tek ilgilendi. Vali Oktay Çağatay, okulda görev yapan öğretmenlerle kısa bir toplantı yaparak hem eğitim öğretim ile ilgili bilgi aldı hem de sohbet etti. Vali Oktay Çağatay, yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı. - BİTLİS

Kolludere, Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
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