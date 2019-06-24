Vali Çağatay'dan JÖH timine başarı belgesi
2 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren JÖH timlerine 'Başarı Belgesi' verdi.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:49 Kaynak: İHA
Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Jandarma
Özel Harekat Tabur Komutanlığında son günlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren JÖH timlerine 'Başarı Belgesi' verdi. Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya
ve komutanlar tarafından karşılanan Vali Çağatay'a, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. Vali Çağatay'ın askerleri selamlamasının ardından kurbanlar kesilerek dua edildi. Akabinde Vali Çağatay, operasyonda başarılı olan askerlere 'Başarı Belgesi' vererek, başarılarının devamını diledi. Vali Çağatay, program sonunda askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİTLİS
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