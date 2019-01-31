Vali Çağatay'dan Kadın Kursiyerlere Ziyaret

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, belediye tarafından kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret etti.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, belediye tarafından kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret etti.



Vali Çağatay, beraberindeki Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdür Behzat Dayan ile birlikte Bitlis Belediyesine ait 15 Temmuz Şehidi Demet Sezen Kadın Yaşam ve Toplum Merkezini ziyaret etti. İlk olarak Kurubulak semtinde bulunan Kadın Yaşam ve Toplum Merkezini ziyaret eden Vali Çağatay, buradaki bilgisayar, biçki-dikiş, tiyatro, sabun sanatı ve ahşap boyama kurslarını ziyaret etti. Anneleriyle birlikte merkeze gelerek güzel vakit geçiren çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çağatay, onlarla oyunlar oynadı.



Kurslarla ilgili bilgiler alan Vali Çağatay, "Bitlis Belediyesi tarafından Kadın Yaşam ve Toplum Merkezinde kadınların yararlanabileceği sosyal bir ortam oluşturuldu. Buradaki 16 kursa katılan yaklaşık 250 kadın, çeşitli alanlarda mesleki eğitim ve kurs alıyor. Kadınlarımız hem meslek ediniyorlar hem de zamanlarını güzel ve verimli şekilde geçiriyorlar. Bayanlarımız buraya geldiklerinde çocuklarının güzel zaman geçirebileceği kreş ve oyun alanları mevcut. Ayrıca sadece kadınlarımıza değil, gençlerimize yönelik tiyatro ve muhtelif alanlarda kurs ve etkinlikler düzenleniyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Belediyemizin bu güzel hizmetleri artarak devam edecek" dedi.



Vali Çağatay, daha sonra TOKİ 1. Etap'ta bulunan Evlendirme Dairesini ziyaret etti. Üst katta bulunan kursları da gezen Vali Çağatay, burada kadınların sorunlarını dinleyip eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. - BİTLİS

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