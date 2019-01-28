Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ziyaret

Vali Çağatay'dan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ziyaret

11 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ziyaret, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ile birlikte ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti. Vakıf Müdürü Yeter Pürmüs'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çağatay, 2018 yılında 2 bin 262 ihtiyaç sahibi kişiye giyim ve ayakkabı yardımının yapıldığı 'Hayır Çarşısı'nı gezdi. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çağatay, Şube Müdürü Nurgül Bulutlu'dan avlaklar, kaçak avcılara yönelik idari yaptırım cezaları ve tazminat bedelleri hakkında brifing aldı. Ardından Kızılay Aşevine geçen Vali Çağatay, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Hayrettin Çoban'dan bilgi aldı. Vali Çağatay, Sosyal Destek Programı (SODES) projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bitlis Belediyesinin desteğiyle her gün 467 kişiye sıcak yemek dağıtımının yapıldığı aşevinde incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, son olarak kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkardığı Bitlis Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi ve El Sanatları Evini ziyaret etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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