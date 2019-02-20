Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Karakol ve Okul Ziyaretleri

Vali Çağatay'dan Karakol ve Okul Ziyaretleri

30 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Sağınlı ve Gayda Yatılı Bölge Okullarını ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Karakol ve Okul Ziyaretleri, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Sağınlı ve Gayda Yatılı Bölge Okullarını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Hizan İlçesini ziyaret etti.

Kaymakam Bülent Hamitoğlu tarafından karşılanan Vali Çağatay, ilk olarak Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığına moral ziyaretinde bulundu.

Sağınlı köyünde yaşayan vatandaşlarla sohbet eden Vali Çağatay, karakolda görev yapan Mehmetçikle tanışarak sohbet etti.

Daha sonra Sağınlı Kamran İnan Yatılı Bölge okulunu ziyaret eden Vali Çağatay, öğretmenlerle toplantı yaparak sorun ve taleplerini dinledi. Yol üzerindeki Soğuksu köyünü de ziyaret eden Vali Çağatay, köylülerle sohbet edip çay içti.

Son olarak Gayda'da bulunan Abidin İnan Gaydalı Yatılı Bölge Okulunu ziyaret eden Vali Çağatay, öğrencilerle ilgilendikten sonra okulda görevli öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:37 Kaynak: İHA

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