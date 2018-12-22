Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Müftülüğe İade-i Ziyaret

Vali Çağatay'dan Müftülüğe İade-i Ziyaret

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Müftülüğüne iade-i ziyarette bulunarak aylık mutad personel toplantısına katıldı.

Vali Çağatay'dan Müftülüğe İade-i Ziyaret, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Müftülüğüne iade-i ziyarette bulunarak aylık mutad personel toplantısına katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Çiftçi ve müftülük personeli tarafından karşılanan Vali Çağatay, personel toplantısına katıldı. Toplantıda müftülük personeline bir konuşma yapan Vali Çağatay, "Bitlis benim Vali olarak atandığım ilk ildir. Bitlis asayiş açısından sıkıntılı olmayan illerden biridir. Müftülük ve personeline buralarda çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bitlis geleneğine kültürüne sahip çıkmış bir şehirdir. Fakat yanlış adetlerimiz ve geleneklerimizde yok değildir. Bunların aşılmasında müftülüğümüz personelinin rehberliğine, azim ve gayretlerine çok ihtiyacımız var" dedi.

Toplantının sonunda İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, Vali Çağatay'a Türk Bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim takdim etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:23 Kaynak: İHA

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