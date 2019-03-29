Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Mutki İlçesine Ziyaret

Vali Çağatay'dan Mutki İlçesine Ziyaret

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamlığını ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Mutki İlçesine Ziyaret, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamlığını ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesini ziyaret etti. Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, kaymakamlık personeli ile selamlaştı. Mutki Kaymakamlığını ziyaretin ardından Vali Çağatay, ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:17 Kaynak: İHA

Serkan, Bitlis, Mutki, Güncel
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