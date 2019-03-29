Vali Çağatay'dan Mutki İlçesine Ziyaret
1 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamlığını ziyaret etti.
Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, Mutki
Kaymakamlığını ziyaret etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mutki ilçesini ziyaret etti. Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan
Şahin tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, kaymakamlık personeli ile selamlaştı. Mutki Kaymakamlığını ziyaretin ardından Vali Çağatay, ilçeden ayrıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:17 Kaynak: İHA
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