Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan öğretmenlere kalite etiketleri
Son Dakika Güncel Vali Çağatay'dan öğretmenlere kalite etiketleri

Vali Çağatay'dan öğretmenlere kalite etiketleri

37 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, makamında düzenlenen programda okul idarecilerine ve öğretmenlere kalite etiketlerini verdi.

Vali Çağatay'dan öğretmenlere kalite etiketleri, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, makamında düzenlenen programda okul idarecilerine ve öğretmenlere kalite etiketlerini verdi.


Vali Oktay Çağatay, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen e-twinning faaliyetleri kapsamında 2018 yılında Bitlis'te Avrupa ve ulusal çapta proje çalışması yapan öğretmen ve idarecilere kalite etiketlerini verdi. Proje hakkında Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'dan bilgi alan Vali Çağatay, kalite etiketi alan öğretmen ve idarecileri tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


Proje kapsamında Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi ile Bitlis Anadolu Lisesi okulları Avrupa Kalite Etiketi, Bitlis Tatvan Yoncabaşı Ortaokulu ile Bitlis Bölükyazı Köyü İlkokulu Ulusal Kalite Etiketi ve dört öğretmen de ulusal kalite etiketi aldı.


Kalite etiketi takdiminde öğrenci Mualla Kulu, kendisinin yapmış olduğu ebru çalışmasını Vali Oktay Çağatay'a hediye etti. - BİTLİS

Avrupa, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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