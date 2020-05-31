Vali Çağatay'dan okul yaptıracak olan iş adamına teşekkür - Son Dakika

Vali Çağatay'dan okul yaptıracak olan iş adamına teşekkür
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde 12 derslikli bir okul yaptıracak olan iş adamı Yaşar İncesu için teşekkür mesajı yayımladı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ilçesinde 12 derslikli bir okul yaptıracak olan iş adamı Yaşar İncesu için teşekkür mesajı yayımladı.
Bitlis Valiliğince yapılan açıklamada, Bitlisli iş adamı Yaşar İncesu'yun babası Muzaffer İncesu adına Bitlis'te bir okul yaptırmak istediği ve yapılan görüşmenin ardından Ahlat ilçesine bağlı Tunus Mahallesi'nde 12 derslikli bir okul yapımı için protokol imzalandığı belirtildi. Hayırsever iş adamı Yaşar İncesu'ya teşekkür eden Vali Çağatay, "Bitlisli hayırsever iş adamlarımızdan Yaşar İncesu, doğup büyüdüğü, eğitim gördüğü toprakları unutmadı. Memleketimizin küçük fidanlarının daha yüksek refah düzeylerine erişebilmelerine katkı sağlamak için hemşehrimiz Yaşar İncesu'yun babası Muzaffer İncesu adına ilimizde bir okul yaptırmak istediğini öğrendik. Bunun üzerine Bitlis Valiliği olarak kendisi ile irtibata geçtik ve gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Ahlat ilçemize bağlı Tunus Mahallesi'nde 12 derslikli okul yapımı için protokol imzaladık. Kaba inşaatı 26 Ağustos 2020 tarihinde bitirilecek olan okul, memleketimize hayırlı olsun. Memleketimize binlerce öğrencimizin eğitim göreceği bir okul yaptırarak eğitim konusunda büyük destekte bulunan hayırsever iş adamlarımızdan Yaşar İncesu'ya ve İncesu ailesine Bitlisli hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 04:59 Kaynak: İHA
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