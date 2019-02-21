Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti

Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 100. Yıl Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 100. Yıl Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kent ziyaretleri esnasında 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 8-D sınıfı öğrencisi Rana Danışman'a okulu ziyaret edeceği sözünü veren Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile birlikte Atatürk Mahallesi'nde bulunan okulu ziyaret etti. İlk olarak okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelen Vali Çağatay, ardından 8. sınıfları gezdi. Öğrencilerle günlük yaşam ve gelecekle ilgili hedefleri hakkında uzun uzun sohbet eden Vali Çağatay, öncelikli olarak iyi insan olabilmeyi başarmanın önemine dikkati çekti.

Ziyaret, zenginleştirilmiş kütüphanenin ziyaret edilmesiyle son buldu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Danışman, Bitlis, Güncel
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