Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti

Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bir program esnasında 100. Yıl Atatürk Ortaokulu 8 D sınıfı öğrencisi Rana Danışman'a okullarını ziyaret edeceği sözünü veren Vali Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ile Atatürk Mahallesi'ndeki 100. Yıl Atatürk Ortaokulu'na geldi.

Okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Çağatay, eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Okulun kütüphanesinde de incelemelerde bulunan Vali Çağatay, daha sonra derslikleri gezerek 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelip sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Danışman, Bitlis, Güncel
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