Vali Çağatay'dan Orta Kapı Üs Bölgesine ziyaret - Son Dakika

Vali Çağatay'dan Orta Kapı Üs Bölgesine ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkez kırsalında bulunan Orta Kapı Üs Bölgesini ziyaret ederek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkez kırsalında bulunan Orta Kapı Üs Bölgesini ziyaret ederek, bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi. Vali Oktay Çağatay, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Orta Kapı Üs Bölgesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey'den üs bölgesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra üs bölgesinde görevli komando ve korucularla görüşen Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarılar nedeniyle teşekkürlerini iletip askerlerle sohbet ederek moral verdi. - BİTLİS

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