Vali Çağatay'dan Polis Adaylarına Ziyaret
1 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Polis
Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile birlikte Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret etti.
POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kaya Darende
ve personeli tarafından karşılanan Vali Çağatay, seçim güvenliği için Bitlis'te görevlendirilen emniyet personelleri ile öğle yemeği yedi. Ardından seçimde alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili toplantı gerçekleştirildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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