Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan şehit ailesine bayram ziyareti
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Vali Çağatay'dan şehit ailesine bayram ziyareti

36 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Köy Korucusu Çetin Karabulut'un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay'dan şehit ailesine bayram ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Köy Korucusu Çetin Karabulut'un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Şehit eşi Kadriye Karabulut tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Şehidin ailesi ile sohbet etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Ziyaret çıkışında diğer apartman sakinlerinin ikramlarını geri çevirmeyen Vali Çağatay, apartmanda şeker toplayan çocuklarla sohbet ederek herkesin Ramazan Bayramını kutladı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
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