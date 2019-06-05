Vali Çağatay'dan şehit ailesine bayram ziyareti
36 dakika önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Köy Korucusu Çetin Karabulut'un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Valisi Oktay Çağatay, Şehit Köy Korucusu Çetin Karabulut'un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.
Şehit eşi Kadriye Karabulut tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Şehidin ailesi ile sohbet etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı.
Ziyaret çıkışında diğer apartman sakinlerinin ikramlarını geri çevirmeyen Vali Çağatay, apartmanda şeker toplayan çocuklarla sohbet ederek herkesin Ramazan Bayramını kutladı. - BİTLİS
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