Vali Çağatay'dan sürücülere karne
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan trafik uygulamasına katılarak sürücülere karne dağıttı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:54 Kaynak: İHA
Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürlüğü
önünde bulunan trafik uygulamasına katılarak sürücülere karne dağıttı.
Vali Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı
münasebetiyle yola çıkan vatandaşların güven içerisinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan sevdiklerine ulaşabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasına katıldı.
Vali Çağatay'a İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Emniyet Müdürlüğü personeli eşlik etti.
İçişleri Bakanlığının çocuklarda trafik bilincinin ve kültürünün oluşması amacıyla başlattığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Vali Çağatay, çocuklara 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıttı. Vali Çağatay, çocuklardan ebeveynlerinin trafikte iken Cep Telefonu Kullanmaması, Yayalara Öncelik Vermesi ve Emniyet Kemeri Takması konusunda kendilerini uyarmalarını ve hata yaptıklarında karnelere işleyerek bu karneyi trafik polislerine vermelerini istedi.
Bir canımızın daha trafik kazası sebebiyle yitip gitmemesi için sürücülere uyarılarda bulunan Vali Çağatay, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutladı. Görevlilerle bir süre sohbet eden Vali Oktay Çağatay, trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi aldıktan sonra uygulama noktasından ayrıldı. - BİTLİS
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