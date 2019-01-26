Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan Tatvan Ziyareti

Vali Çağatay'dan Tatvan Ziyareti

22 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesine gelerek bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Çağatay'dan Tatvan Ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesine gelerek bazı ziyaretlerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşlik ettiği Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ziyareti kapsamında taziye ziyareti, Tatvan Belediyesini ve Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kaymakam Özkan ile birlikte ilk olarak terör örgütü PKK tarafından, 22 Ağustos 2014 tarihinde, evinin önünde gerçekleştirilen kalleş saldırı sonucu şehit olan, Tillo Uçak'ın eşi Şerbet Uçak için taziye ziyaretinde bulunan Vali Çağatay, taziye dileklerini ileterek, ailenin acısını paylaştı. Vali Çağatay taziye ziyaretinin ardından ise Tatvan Belediyesi'ni ziyaret edip Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile bir araya geldi. Tatvan Belediyesi ziyaretinin akabinde ise Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çağatay, kurum ziyaretinin ardından beraberindekilerle birlikte Türkiye'nin en büyük iki feribotundan biri olan feribotta incelemelerde bulundu. Türkiye'nin en büyük feribotlarını yerinde inceleyen Vali Çağatay, yetkililerden hem feribotların durumu ile ilgili hem de kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Van Gölü, Oktay Çağatay, Bitlis, Tatvan, Güncel
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