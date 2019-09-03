Vali Çağatay'dan taziye ziyareti

Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban eşlik etti. - BİTLİS

Vali Oktay Çağatay, Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Muş İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Fatih Tatlısu'nun Ahlat 'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Acılı aileye başsağlığı dileyen Vali Çağatay, aynı kazada yaralanan merhumun kardeşi Bünyamin Tatlısu ve polis memuru Muhammed Mert Altaş'a da acil şifalar diledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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