Vali Çağatay'dan taziye ziyareti - Son Dakika
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Vali Çağatay'dan taziye ziyareti

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar ile birlikte ilçede taziye ziyaretlerinde bulundu.

Vali Çağatay'dan taziye ziyareti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar ile birlikte ilçede taziye ziyaretlerinde bulundu.


Vali Çağatay, ilk olarak 2018 yılında geçirdiği trafik kazasında şehit olan Furkan Kızılçam'ın annesi Miyeser Kızılçam'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Merkez Selim Özmen Camiindeki taziyesine katıldı. Merhumenin ailesine, yakınlarına ve dostlarını Allah'tan sabır dileyen Vali Oktay Çağatay, daha sonra Nur Tekstilin sahibi Sıraç Nur'un abisi Vahdet Nur'un rahatsızlığı nedeniyle vefat etmesinden dolayı Şente Camisindeki taziyesine katıldı. - BİTLİS

Muhammet Furkan, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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