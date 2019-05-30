Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'dan ünlü ressamların tablolarının sahneleyen öğrencilere ziyaret
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Vali Çağatay'dan ünlü ressamların tablolarının sahneleyen öğrencilere ziyaret

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ünlü ressamların tablolarının sahnelendiği sıra dışı etkinlikle tüm Türkiye'nin takdir ve beğenisi toplayan Tatvan Van Gölü Ortaokulunu ziyaret etti.

Vali Çağatay'dan ünlü ressamların tablolarının sahneleyen öğrencilere ziyaret, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ünlü ressamların tablolarının sahnelendiği sıra dışı etkinlikle tüm Türkiye'nin takdir ve beğenisi toplayan Tatvan Van Gölü Ortaokulunu ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşlik ettiği Vali Çağatay, okul ziyareti kapsamında büyük beğeni toplayan etkinlikte yer alan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü ressamların tablolarının büyük bir profesyonellikle canlandırıldığı etkinlikte, canlı model olarak rol alan öğrencilere tebrik ve teşekkürlerini ileten Vali Çağatay, öğrencilere ve okul yönetimine başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Çağatay ve Kaymakam Özkan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Okul yönetimi tarafından ise ziyaret anısına Vali Çağatay'a tablo hediye edildi. Ardından ise okulun öğretmen ve idarecileriyle bir toplantı gerçekleştiren Vali Çağatay, okul binasını ve spor salonunu gezerek, okulun son durumuyla ilgili bilgi aldı.

Okul ziyaretinde Vali Çağatay'a Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün eşlik etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:39 Kaynak: İHA
Bitlis, Tatvan, Güncel
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