Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Gazi Solmaz'ı Ziyaret Etti

Vali Çağatay, Gazi Solmaz'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Vali Oktay Çağatay, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Serhat Solmaz'ı evinde ziyaret etti.

Vali Çağatay, Gazi Solmaz'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Oktay Çağatay, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Serhat Solmaz'ı evinde ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavisinin ardından Bitlis'teki baba evine dönen Uzman Çavuş Serhat Solmaz'ı ziyaret eden Vali Çağatay, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gazi ve şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çağatay, "Bu vatan, bu millet size minnettar. Allah sizin gibi kahraman Mehmetçik'ten razı olsun." dedi.

Ziyaretin ardından köylülerle selamlaşan Çağatay, çocuklarla yakından ilgilendi.

Çağatay daha sonra Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Ziyarete Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Nihat Pullu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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