Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

Vali Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı

1 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Sedanur Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıydı.

Vali Çağatay, Genç Çiftin Nikahını Kıydı, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Sedanur Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıydı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Soyubol ve Kandemir ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Bitlis Belediyesine ait evlendirme dairesinde Sedanur Soyubol ve Cihan Kandemir'in nikahını kıyan Vali Çağatay, imzaların atılmasının ardından aile cüzdanını geline verdi.

Vali Çağatay, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:14 Kaynak: İHA

Küçük Sedanur, Bitlis, Güncel
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