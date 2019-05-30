Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'ın okul ziyareti
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Vali Çağatay'ın okul ziyareti

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Vali Çağatay'ın okul ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki Vangölü Ortaokulu'na giden Vali Çağatay, okul ve yürütülen faaliyetler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Okuldaki derslikleri dolaşan Çağatay, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Ziyaretinde Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:01 Kaynak: AA
Bitlis, Tatvan, Güncel
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