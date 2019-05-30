Vali Çağatay'ın okul ziyareti
1 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulu'nu ziyaret etti.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:01 Kaynak: AA
Valisi Oktay Çağatay, Tatvan
ilçesindeki Vangölü Ortaokulu'nu ziyaret etti. Karşıyaka
Mahallesi'ndeki Vangölü Ortaokulu'na giden Vali Çağatay, okul ve yürütülen faaliyetler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Okuldaki derslikleri dolaşan Çağatay, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Ziyaretinde Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
ve Tatvan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer eşlik etti.
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