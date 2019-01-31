Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay'ın Ziyaretleri

Vali Çağatay'ın Ziyaretleri

2 saat önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.

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Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.

Vali Çağatay, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çağatay'ın ziyaretlerine Vali Yardımcısı Tekin Erdemir de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:25 Kaynak: AA

AFAD, Bitlis
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