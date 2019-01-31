Vali Çağatay'ın Ziyaretleri
2 saat önce
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.
Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.
Vali Çağatay, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çağatay'ın ziyaretlerine Vali Yardımcısı Tekin Erdemir
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:25 Kaynak: AA
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