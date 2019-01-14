Vali Çağatay Kamu Kurumlarını Ziyaret Ederek Brifing Aldı
1 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kamu kurumlarını ziyaret ederek brifing aldı.
Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, kamu kurumlarını ziyaret ederek brifing aldı.
İlk olarak Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Çağatay, hizmet binasını gezdikten sonra İl Müdürü Ramazan Gencan'dan brifing aldı. Vali Çağatay, daha sonra İhlasiye Medresesi'nde hizmet veren Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Ahmet Süheyl Şentürk tarafından karşılanan Vali Çağatay, medreseyi gezdikten sonra 6 bin yıllık tarihi olan Bitlis'in tescilli tarihi eserleri ve devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alarak, çarşı merkezinde vatandaşlarla selamlaştı. Türk Telekom
Bitlis İl Müdürlüğü ve PTT
Başmüdürlüğünü de ziyaret eden Vali Çağatay, son olarak Bitlis Polis
Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret etti. POMEM Müdürü Kaya Darende
ve personeli tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, şeref defterini imzaladıktan sonra çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:17 Kaynak: İHA
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