Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Çağatay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

7 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, seçim öncesi mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Çağatay, Muhtarlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, seçim öncesi mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya gelen Vali Oktay Çağatay, bu tür toplantıların İçişleri Bakanlığının himayesinde olduğunu söyledi. Vali Çağatay, "Seçim öncesi bir araya geldik. Daha önce de muhtarlarımızla toplanmıştık. Göreve yeni geldim. İlimizi tanımaya çalışıyoruz. Artık bu ziyaretler bitti. Çalışmaya başlayacağız. Bu toplantımız da hayırlı olur inşallah. Önümüzde bir seçim var. Belki burada bazılarınızla son toplantımız olacaktır. Yeni arkadaşlarımızla da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Çağatay, bundan önceki seçimlerde bu bölgede sıkıntı yaşanmadığına dikkat çekerek, "Bu seçimde de bölgemizde inşallah sorun olmayacaktır. Bu bir rekabettir. Demokratik çerçevede gidilecek seçimde birbirimizi kırmadan dökmeden inşallah seçimi tamamlayacağız" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

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