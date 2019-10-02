Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi
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Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi

25 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Çağatay, muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.


Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Oktay Çağatay, vali yardımcıları Tamer Kılıç ve Kemal Karahan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Vali Oktay Çağatay, "İnsanın olduğu yerde ihtiyaç bitmez. Bitlisli vatandaşlarımızın çok daha iyi ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin isteklerinizi ve sorunlarınızı dinleyip çözüm bulmak için bugün burada toplandık. Bizler birlikte olduktan sonra inşallah tüm sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.


Vali Oktay Çağatay'ın konuşmasından sonra mahalle ve köy muhtarları söz alarak isteklerini ve sorunlarını dile getirdiler. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
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