Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Muhtarlarla Buluştu

Vali Çağatay, Muhtarlarla Buluştu

52 dakika önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Çağatay, Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Çağatay, Valilik konferans salonunda bir araya geldiği muhtarların talep ve sıkıntılarını dinledi.

Çağatay, toplantıda, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde güvenlik güçleriyle muhtarların sürekli irtibat halinde olacaklarını, seçimlerin huzurlu bir ortamında gerçekleşmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve kurum amirleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:21 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
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