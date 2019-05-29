Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay özel hareket taburu ile iftar yaptı
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Vali Çağatay özel hareket taburu ile iftar yaptı

59 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında iftar yaptı.

Vali Çağatay özel hareket taburu ile iftar yaptı, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında iftar yaptı.

Vali Çağatay, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanı Teoman Özsırkıntı tarafından karşılandı. Vali Çağatay, askerlerle iftar yaptıktan sonra 24 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen başarılı operasyondan dolayı askerleri tebrik etti. İftar programında Vali Çağatay'a İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis Okulu Müdürü Kaya Darende, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve kurum müdürleri eşlik etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:38 Kaynak: İHA
Bitlis, Komando, Jandarma, Güncel
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