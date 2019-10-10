Vali Çağatay, Rektör Yardım'ı ziyaret etti
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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.
Vali Çağatay'ı karşılayan Yardım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yardım, üniversitenin akademik çalışmaları, fakülteleri ve diğer konularla ilgili Çağatay'a bilgi verdi.
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