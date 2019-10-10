Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Rektör Yardım'ı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Çağatay, Rektör Yardım'ı ziyaret etti

Vali Çağatay, Rektör Yardım'ı ziyaret etti

40 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, Rektör Yardım'ı ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay'ı karşılayan Yardım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yardım, üniversitenin akademik çalışmaları, fakülteleri ve diğer konularla ilgili Çağatay'a bilgi verdi.

Bitlis, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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