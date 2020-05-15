Vali Çağatay: "Şehirde 3-5 terörist kaldı, o da bittikten sonra binlerce kişi iş sahibi olacak" - Son Dakika

Vali Çağatay: "Şehirde 3-5 terörist kaldı, o da bittikten sonra binlerce kişi iş sahibi olacak"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, organize sanayi bölgesinde 10 dönüm üzerine inşa edilecek olan 3 fabrikanın temel atma törenine katılarak, "Şehirde 3-5 terörist kaldı, o da bittikten sonra binlerce kişi iş sahibi olacak" dedi.

Vali Çağatay:

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, organize sanayi bölgesinde 10 dönüm üzerine inşa edilecek olan 3 fabrikanın temel atma törenine katılarak, "Şehirde 3-5 terörist kaldı, o da bittikten sonra binlerce kişi iş sahibi olacak" dedi.


Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ile organize sanayi bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, daha sonra beraberindekilerle kentin işsizlik sorununu büyük ölçüde çözecek 3 tekstil fabrikasının temelini attı. Burada açıklamalarda bulunan Çağatay, Bitlis OSB'nin büyüklüğünün yaklaşık 600 dönüm civarında olduğunu söyledi. Bitlis'in artık kendisini terörden arındırmış bir şehir olduğunu dile getiren Çağatay, "Son dönemde acı bir olay yaşadık. Bu son artık, son çırpınışlarıydı. Bunlarda bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içerisinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunun sonucunu şöyle hissediyoruz, insanlarımızın temel problemi işsizlik. Kime sorarsanız mutlaka Bitlis'in temel problemi işsizlik diyor. Bu amaçla Bitlis'in işsizlik problemini çözmek için bütün arkadaşlarla yoğun çaba gösteriyoruz. OSB'miz de bunun hareket noktası" dedi.


Bitlis OSB'nin 55 parsel olduğunu, cami gibi sosyal donatılar ve ihtiyaçlar için ayırdıkları iki parselin dışında diğerlerinin tahsis edildiğini belirten Çağatay, tahsis etme anlamında şu anda OSB'de boş yer bulunmadığını vurguladı. OSB'de yer tahsisi yapılan yatırımcıların yatırımlarına başladığını aktaran Çağatay, "Bizde buna destek olabilmek için güzel bir proje yürüttük. Milletvekillerimizin destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, ziyaretinde 5 milyon lira destek sözü verdi. İl Genel Meclisimizden 5 milyon vermelerini istedik. 10 milyon bütçe ayırdık. Her biri 3'er bin metrekareden 9 bin metrekarelik 3 fabrikamızın ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Fabrikalar eylül veya ekim ayı içinde teslim edilecek" diye konuştu.


Fabrikaları kiralayacaklarını, firmaların da kentteki insanları işe alacağını anlatan Çağatay, şöyle devam etti:


"Sadece burada takriben bu firmalar ihale ettiğimiz fabrikalarda 3 bin kişiyi işe alacak. Alanda yatırım yapan çokça firma var. Yıl sonuna kadar binlerce insanımız Bitlis'te ekmek sahibi olacak. Bitlis'in yaş ortalaması Türkiye'nin yaş ortalamasının altındadır. Bu da emek yoğun sektörler açısından Bitlis adeta bir hazine. Gençlerimiz hevesli ve iyi niyetli. Gençlerimiz artık terörden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek kaygıları evlerine ekmek götürebilmektir. Her toplantıda ve buluşmada, 'iş verin, cebimize para koyun demiyoruz, bizi çalıştırın diyoruz' diyorlar. Bu feraset ve basiretli bir davranış. Bizde bunu devlet ve millet eliyle temin ediyoruz."


Cumhurbaşkanına, Sanayi ve Teknoloji Bakanına, bölgenin huzura kavuşmasında büyük emeği olan İçişleri Bakanına teşekkür eden Vali Çağatay, "Onun sayesinde güvenlik güçlerimiz güzel faaliyetler yürüttü. Terör konusunu bitirdik ve huzur içinde yaşıyoruz. Bitlislilerimiz merak etmesin. İnşallah herkes ekmek sahibi olacak" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Bitlis, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çağatay: 'Şehirde 3-5 terörist kaldı, o da bittikten sonra binlerce kişi iş sahibi olacak' - Son Dakika

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