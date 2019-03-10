Vali Çağatay, Şehit Korucunun Mevlit Programına Katıldı
1 saat önce
Bitlis Vali Oktay Çağatay, Şehit Korucu Ahmet Elmas'ın Ahlat ilçesindeki köyünde verilen mevlit programına katıldı.
Bitlis
Vali Oktay Çağatay, Şehit Korucu Ahmet Elmas
'ın Ahlat
ilçesindeki köyünde verilen mevlit programına katıldı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile birlikte 1993 yılında Ahlat Ovakışla Beldesi
'nde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu
Ahmet Elmas'ın ailesini Güzelsu
köyünde ziyaret etti. Başta şehit Ahmet Elmas olmak üzere tüm şehitler için okunan Mevlit-i Şerifi dinleyen Vali Çağatay, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, şehit ailelerine sabırlar diledi. Güzelsu köyündeki taziye evinde köylülerle de sohbet eden Vali Çağatay, şehidin ailesine taziyelerini ileterek ziyaretini sonlandırdı. - BİTLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:54 Kaynak: İHA
Bakan Kurum Tarih Verdi: Depozito Uygulamasına Geçeceğiz, Şişe Verip Gofret Alacağız
Taksim'de Ezanı Islıkladığı İddia Edilene de Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı
HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler
Para Vermeyen Üvey Babasının Kafasına Ekmek Bıçağı Sapladı