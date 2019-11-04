Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, spor tesislerini gezdi
Son Dakika Güncel Vali Çağatay, spor tesislerini gezdi

Vali Çağatay, spor tesislerini gezdi

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Stadıyla kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay, spor tesislerini gezdi, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 8 Ağustos Stadıyla kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.


Vali Oktay Çağatay, Bitlis merkezde bulunan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanarak çok yakında hizmet vermeye başlayacak olan tesisi gezen Vali Oktay Çağatay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan'dan bilgi aldı. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün kapasitesi bulunan tesiste; vatandaşlara ve öğrencilere yüzme eğitimleri verilerek yarışmalar düzenleneceği kaydedildi.


Kapalı yüzme havuzundan sonra il merkezinde bulunan 8 Ağustos Stadını ziyaret eden Vali Çağatay, stat ve kapalı spor salonu için yapılacak olan bakım onarım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. - BİTLİS

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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