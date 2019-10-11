Vali Çağatay, TEMA Vakfı heyetini makamında kabul etti

Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Canan Barut'a, Genel Müdür Başak Yalvaç Özçağdaş, Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk , TEMA Vakfı Danışmanı, TEMA Vakfı Bitlis İl Temsilcisi ve Mutki İlçe Sorumlusu eşlik etti. - BİTLİS

Vali Oktay Çağatay, TEMA Vakfı Bölgesel Gönüllü Toplantısına katılmak üzere Bitlis'e gelen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Canan Barut ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Vali Çağatay, TEMA Vakfının ilde yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yönetim kurulu Üyesi Canan Barut, Vali Oktay Çağatay'a TEMA Vakfının rozetini taktı. Heyet, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirirken; Vali Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) heyeti, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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