Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, Tuğgeneral Demir'in veda yemeğine katıldı
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Vali Çağatay, Tuğgeneral Demir'in veda yemeğine katıldı

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir adına düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Vali Çağatay, Tuğgeneral Demir'in veda yemeğine katıldı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir adına düzenlenen veda yemeğine katıldı.


Vali Oktay Çağatay, yayımlanan Resmi Gazete ile Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak atanan Erhan Demir adına düzenlenen veda yemeğine katıldı. Veda yemeğinde konuşan Vali Çağatay, birlikte başarılı işlere imza attıklarını belirterek yeni görev yerinde başarılar diledi. Vali Çağatay, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı iken İl Jandarma Komutanı olarak Bitlis'e atanan Tuğgeneral Nail İlbey'e de yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi. Veda yemeğine, Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcıları Tamer Tekin ve Kemal Karahan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına atanan İl Jandarma Komutanı Erhan Demir ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı iken İl Jandarma Komutanı olarak ilimize atanan Tuğgeneral Nail İlbey katıldı.


Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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