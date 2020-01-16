Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım - Son Dakika

Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım

7 saat önce

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 'Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bunu sadece bir emniyet ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz.

Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım, System.String[]

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, 'Uyuşturucu ile Mücadele' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bunu sadece bir emniyet ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Topyekün mücadele etmemiz lazım" dedi.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında 'Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan ile çok sayıda kurum amiri katıldı.

Vali Çağatay, bu toplantının Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Toplantının amacının, dünyanın bizzat yaşadığı en büyük problemlerden biri olan uyuşturucu mücadele etmektir. Hem terör örgütlerinin gelir kaynağı olan, hem de geleceğimizi karartan uyuşturucuyla mücadele anlamında Türkiye ciddi bir yol kat etti. Önümüzde daha çok yol var. İnşallah bunu beraber aşacağız. Bunu sadece bir emniyet, ya da güvenlik problemi olarak gördüğümüz zaman başaramayacağız. Bunu toplumumuzu derinden yaralayan kanserli bir hücre olarak göreceğiz. Çok derin sonuçları olan bu olayı olumsuz bir durum olarak görüp, topyekün mücadele etmemiz lazım. Burada herkese vazife düşüyor. Emniyet ve jandarma geçtiğimiz yıllara kıyasla hem ilimiz hem de Türkiye bazında çok ciddi mücadele yaptı. Dehşet denilebilecek rakamlarda uyuşturucuyla mücadele anlamında başarı elde etti. Ama hala uyuşturucu çok sayıda kullanılıyor" dedi.

UYUŞTURUCU KULLANANLARIN SAYISINDA ARTIŞ VAR

Uyuşturucu kullananlarının sayısında Türkiye genelinde bir artış olduğunu anlatan Vali Çağatay şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Türkiye'de de kullanıcı sayısında bir artış var. Emniyet, jandarma ve bütün güvenlik güçleri ne kadar başarılı olursa olsun bizim asıl başarımız toplumun genelinde sağlanacak. Çünkü talebin olduğu yerde arz var. Bizim talebi düşürmemiz lazım. Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinin (AMATEM) sayısı çok artıyor. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Bundan 15 yıl önce AMATEM ve ÇAMATEM deseydim hiç kimse bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmeyecekti. Ama bugün dillendiriliyor. Çok acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bazen çok yakınımızdaki bir arkadaşımız geliyor ve diyor ki, dün gece oğlumu öldürmek istedim'. Bir babayı bunu diyebilecek kadar çaresiz bırakan bir illetle karşı karşıyayız. 'Okullarda almış yürümüş' diyorlar, bu tamamen yalandır. Abartıldığı seviyede yoktur. Ama olma ihtimali var. Biz tedbirlerimizi alıyoruz. Uyuşturucu bir çığ gibi yükseliyor. Bu çığın önünde hep beraber toplumsal bir birliktelikle mücadele etmemiz gerekiyor. Bitlis'teki kullanım diğer bölgelere göre daha düşük. Türkiye'nin en genç nüfuslarından birine sahibiz. İşsizlik anlamında da ne yazık ki sıkıntılarımız var."

Toplantı, yapılan sunum ile son buldu.


Jandarma, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 9 ayda 150 milyon lira tasarruf yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yürüyüşümüz pek çok kesimi rahatsız etmiştir Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor

Son Dakika Haberleri
20:18 AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
20:18 Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af - Son Dakika
20:16 Ağrı'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
20:15 Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti - Son Dakika
20:15 Ağrı'da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Çağatay: Uyuşturucu ile topyekün mücadele etmemiz lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]