Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Vatanımızın her bir karış toprağı bizim için kutsaldır" dedi.



Bitlis Eren Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen TEMA Vakfı Bölgesel Gönüllüler Toplantısına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, vakıf yöneticileri, kurum müdürleri, Bitlis ve çevre illerden gelen gönüllüler katıldı. TEMA Vakfının çalışmaları ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, vakfın vizyonu ve gelecekte hayata geçireceği projeler hakkında açıklamalarda bulundu.



Ayrıca katılımcılara TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit'in açıklamaları sinevizyondan izletildi.



Toplantıda konuşan Vali Çağatay ise, "Öncelikle vatanımızın sınır güvenliğini sağlayarak, vatanımızı tehdit eden terör örgütlerini bertaraf etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Vatanımızın her bir karış toprağı bizim için kutsaldır. Ordumuz nasıl ki bu uğurda gerekirse canını feda ederek canla başla çalışıyorsa, TEMA Vakfı olarak sizler de vatanımızı güzelleştirip geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha güzel bir vatan bırakmak için çalışmalar yürütüyorsunuz. TEMA Vakfı olarak sizleri Bitlis'te görmekten son derece mutluyum. Çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi. - BİTLİS