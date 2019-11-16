Vali Çağatay ve Tuğgeneral İlbey'den karakol ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, terör olaylarının en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Çeltikli bölgesindeki karakol ve köyü ziyaret etti.



Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ile birlikte Bitlis'e 27 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli Karakoluna gitti. Helikopterle karakola giden Vali Çağatay ve beraberindekileri karakol komutanı karşıladı. Karakol komutanı bölge ile ilgili olarak Vali Çağatay'a bilgi verdi. Daha sonra köy okuluna geçen heyet burada öğrencilerle bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.



Vali Çağatay, terör olaylarının yoğun yaşandığı bölgede huzurlu bir kış geçireceklerini belirterek, "Bölgemizde çok şükür bir huzur hakim. Bunu da yerinde gördük. Gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bitlis merkeze 27 kilometre uzaklıkta bulunan Çeltikli köyündeyiz. İl Jandarma Komutanımız, köy muhtarımız, il emniyet müdürümüz ve kaymakamlarımız ile birlikte Çeltikli köyümüzü ziyaret ediyoruz. Okulumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımızla sohbet ettik. Hepsi çok mutlular. Çok şükür ki bu köyümüz başta olmak üzere çevre köylerimizde okula devam oranı yüzde yüze yakındır. Öğretmen arkadaşlarımıza ve milli eğitim teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İçişleri Bakan Yardımcımız ve Jandarma Genel Komutanımız bizleri ziyaret ettiler. Onların da talimatları doğrultusunda terörle mücadele anlamında kış hazırlıklarına zaten devam ediyorduk. İyice hız verdik. Bölgemizde çok şükür bir huzur hakim. Bunu da yerinde gördük. Gayet memnuniyetle müşahede ettik. Bu manada tüm güvenlik personellerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Son terörist temizleninceye kadar Bitlis'te arkadaşlarımız mücadeleye devam edeceklerdir. Huzurlu bir kış geçireceğimizi şimdiden söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - BİTLİS