Vali Çağatay, yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, il merkezi ve ilçelerde yaşanan sorunlar hakkında vali yardımcıları ve kaymakamlardan bilgi aldı.

Toplantıda, kentin her anlamda gelişmesi için sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.