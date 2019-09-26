Vali Çağatay, yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı
39 dakika önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:32 Kaynak: AA
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, il merkezi ve ilçelerde yaşanan sorunlar hakkında vali yardımcıları ve kaymakamlardan bilgi aldı.
Toplantıda, kentin her anlamda gelişmesi için sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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