Son Dakika Haberleri: Vali Çağatay, yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı
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Vali Çağatay, yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı

39 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı.

Vali Çağatay, yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve kaymakamlarla toplantı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, il merkezi ve ilçelerde yaşanan sorunlar hakkında vali yardımcıları ve kaymakamlardan bilgi aldı.

Toplantıda, kentin her anlamda gelişmesi için sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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