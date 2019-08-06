Vali Çakacak'a ziyaretler

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Çaresiz kadının son sözleri 'beni kurtarın' çığlıkları oldu

Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı

Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı