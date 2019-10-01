Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak: "Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi"
Son Dakika Güncel Haber

Vali Çakacak: "Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi"

1 saat önce

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi Eskişehir'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Çakacak: Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tonlarca domates kabzımalların elinde kaldı
Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik TBMM resepsiyonunda renkli anlar! Erdoğan davetlilere Tekirdağ köftesi ikram etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:43:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak: "Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi etkisiz hale getirildi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]