Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti - Son Dakika

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Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti
7 saat önce
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Vali Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu ve beraberindeki heyet valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR
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