Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti - Son Dakika

Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti

7 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu kabul etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Vali Çakacak, Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu'yu ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sohbet havasından geçen ziyaretin ardından Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu ve beraberindeki heyet valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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