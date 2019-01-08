Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu'nu Kabul Etti

Vali Çakacak Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu'nu Kabul Etti

1 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak Afad Başkan Yardımcısı Palakoğlu'nu Kabul Etti, System.String[]
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan AFAD'ın uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum haline geldiğini ifade etti. Sohbet havasında geçen ziyarette AFAD'ın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsede Vali Çakacak, toplumda farkındalık oluşturmak için afet ve acil durumlar konusunda verilen eğitimlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkür eden AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu ise gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ülkemizin insani faaliyetlerine katkı sunan AFAD Başkanlığı olarak gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

İsmail Palakoğlu, Eskişehir, Özdemir Çakacak, AFAD, Yaşam
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