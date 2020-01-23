Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'ı makamında ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'ı makamında ağırladı - Son Dakika

Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'ı makamında ağırladı

6 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, düzenlenen fuarın açılış programına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ağırladı.

Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'ı makamında ağırladı, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, düzenlenen fuarın açılış programına katılmak üzere Eskişehir'e gelen Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ağırladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz'ı Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Vali Çakacak ve Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, fuar açılış programına katılmak için valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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