Vali Çakacak, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Vali Çakacak, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çakacak, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret etti

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni hizmet binasına taşınan Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Alper Sezer'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çakacak, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, yeni hizmet binasına taşınan Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Alper Sezer'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün taşındığı yeni binayı inceleyen Vali Özdemir Çakacak, kurum içerisindeki birimleri gezerek personelle sohbet etti. Daha sonra il müdürlüğüne bağlı kuruluşların yaptığı çalışmalar hakkında Müdür Sezer'den bilgi alan Vali Çakacak, sosyal devlet olmanın temel amaçlarından birinin de vatandaşların insanca yaşamasını sağlamak olduğunu söyledi. Vali Çakacak, "Herkesi eşit şartlarda değerlendirmek, devlet olarak bizim görevimizdir" dedi.


Vali Çakacak'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Müdür Sezer ise kurum olarak aile, toplum ve birey refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, bütüncül yaklaşım ve katılımcı anlayışla adil, arz odaklı sosyal hizmet sunmak istediklerini belirtti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Alper Sezer, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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