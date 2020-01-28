Vali Çakacak başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Vali Çakacak başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

6 saat önce

Eskişehir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Vali Çakacak başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı' yapıldı, System.String[]

Eskişehir İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.


Toplantıya; Garnizon Komutan Vekili Hv. Tuğg. Gürhan Ergürhan, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Durmuş Yöndem, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın, İlçe Kaymakamları ve ilgililer katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Vali Özdemir Çakacak, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürecek tüm tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaların ilgili kurumlarca hassas bir şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.


Vali Çakacak, verimlilik ve hizmet kalitesini artırma adına yapılan bu tür toplantıların önemli olduğuna dikkat çekerek, "Eskişehir'e hizmet ve güven vermek noktasında hepimizin belirli sorumlulukları var. Güvenlik birimlerimiz, diğer kurumlarımızla birlikte gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak şehrimizdeki huzur ortamını korumak için gece gündüz çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenilir bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz" diye konuştu.


Eskişehir'deki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuların değerlendirildiği toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Özdemir Çakacak, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
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