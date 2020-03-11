Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi

7 saat önce

Beylikova ilçesinde bir dizi programa katılan Vali Özdemir Çakacak, 'Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı'nda Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Çakacak, Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Beylikova ilçesinde bir dizi programa katılan Vali Özdemir Çakacak, 'Vatandaşlarla Buluşma Muhtarlar Toplantısı'nda Beylikova muhtarlarıyla bir araya geldi.


Burada konuşan Vali Çakacak, "Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa, muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. Biz de bu istekleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerine getirmek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri sunmak adına, kurumlarımızın uyum içerisinde çalışmasına önem veriyoruz" dedi.


Vatandaşların muhtarlara ilettiği taleplerini dinleyen Vali Çakacak, "Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor. Bu yüzden muhtarlarımızın talepleri bizim için her zaman önemlidir. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa, muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. Biz de bu istekleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.


Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin daha kaliteli hale gelmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktaran Vali Çakacak, muhtarlardan gelen talep ve şikayetleri toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine hemen ileterek, inceleme yapılmasını, talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.


Toplantıya; Beylikova Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilgili kamu kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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