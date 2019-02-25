Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Bilecik Tugay Komutanı Tuğg. Bulut'u Kabul Etti

Vali Çakacak, Bilecik Tugay Komutanı Tuğg. Bulut'u Kabul Etti

1 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'u makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Bilecik Tugay Komutanı Tuğg. Bulut'u Kabul Etti, System.String[]
Vali Özdemir Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut'u makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Tuğgeneral Bulut da günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:21 Kaynak: İHA

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