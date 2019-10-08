Son Dakika Haberleri: Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı'yı kabul etti
Son Dakika Güncel Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı'yı kabul etti

Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı'yı kabul etti

2 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı'yı kabul etti, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Sohbet havasında geçen kabulde Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakacak, sendika yöneticilerine, kamu çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek üzere üstlendikleri görevlerinde başarılar diledi.


Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı ise, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Eskişehir, Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:21 Kaynak: İHA
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